Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
10.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:34
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etti.
Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.
Fenerbahçe Opet, 25-16, 20-25, 26-24 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu