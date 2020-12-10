Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

10.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:34
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.

Fenerbahçe Opet, 25-16, 20-25, 26-24 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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