Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
09.12.2020 00:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:52
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.
Fenerbahçe Opet, 25-16, 25-18 ve 25-15'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu