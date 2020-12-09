Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

09.12.2020 00:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:52
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.

Fenerbahçe Opet, 25-16, 25-18 ve 25-15'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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