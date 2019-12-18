Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

18.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:18

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Salohalli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli takım, 25-10, 25-16 ve 25-14'lük setlerle rakibini 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet, grupta ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA