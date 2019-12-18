Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Eczacıbaşı VitrA, konuk olduğu Polonya temsilcisi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.
18.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:16
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Eczacıbaşı VitrA, konuk olduğu Polonya temsilcisi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.
Lodz Spor Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Eczacıbaşı VitrA, 25-17, 25-16 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, Budowlani ise 2. mağlubiyetini aldı.
Kaynak: AA
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