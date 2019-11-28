Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)Budowlani:...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)
Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)
Budowlani: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska (Stenzel, Twardowska, Baldyga)
Setler: 25-20, 25-12, 25-13
Süre: 61 dakika (21, 20, 20)
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım grupta ilk galibiyetini aldı. Budowlani ise ilk mağlubiyetini yaşadı.