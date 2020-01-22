Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

22.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:04

Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-0 mağlup etti.

Lugoj kentindeki I.K. Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, 1 saat 14 dakika süren mücadelede 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Şubat Salı günü 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA