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Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt)Slavia EU Bratislava: Templeton, Sepelova, Kormendyova, Doluda, Jelinkova,...

18.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:58
Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Voleybol

Hakemler: Nikolaos Angelidis (), Fuad Aghayev ()

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Slavia EU Bratislava: Templeton, Sepelova, Kormendyova, Doluda, Jelinkova, Buford (Magdinova, Palkovicova, Erteltova)

Setler: 25-21, 25-20, 25-23

Süre: 87 dakika (24, 24, 26, 13)

Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Brtislava'yı 3-0 yendi.

İlk maçı 3-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, altın sette rakibine 15-8 üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.

Kaynak: AA
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