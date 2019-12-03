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Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Danika Viktorini-Lisa (Slovakya), Kristjen Vanevski (Estonya)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Yasemin Özel, Ceylan Arısan)Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues,...

03.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:20
Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Danika Viktorini-Lisa (), Kristjen Vanevski (Estonya)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Yasemin Özel, )

Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues, Manzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alanso, (Hernandez, Plasencia, Martin, Folguiera)

Setler: 25-22, 25-21, 25-15

Süre: 69 dakika (25, 24, 20)

Türk Hava Yolları Kadın Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 3-0 yendi.

Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması yarın saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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