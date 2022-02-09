Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
AA, Emrah Oktay - Spor
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Salon: Palais des VictoiresHakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, AnnicetteFenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet...
Salon: Palais des Victoires
Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, Annicette
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Mousavi, Metin Toy (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, İzzet Ünver, Kaan Gürbüz, Taha Erden,
Setler: 19-25, 25-19, 25-19, 13-25, 9-15
Süre: 119 dakika (27, 28, 28, 22, 14)
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'u 3-2 yendi.
Sarı-lacivertliler, gruptaki 2'nci galibiyetini alırken, Fransız takımı 5'inci maçında da mağlup oldu.
AA / Emrah Oktay - Spor