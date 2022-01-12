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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan FelekHakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, (Burak Mert, Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Taha Erden)Sir Sicoma Monini: Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon, Russo,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, ( Burak Mert, Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Taha Erden)

Sir Sicoma Monini: Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon, Russo, Travica, (Plotnyskyi, Dardzans, Ter Horst, Giannelli)

Setler: 24-26, 25-27, 22-25

Süre: 90 dakika (30, 31, 29)

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta sahasında İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımına 3-0 yenildi.

Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı.

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AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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