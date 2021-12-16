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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımına 3-0 yenildi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımına 3-0 yenildi.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan maçta setler, 25-21, 25-22, 25-17 sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçla, Trentino Itas ise grupta ilk galibiyetini aldı.

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AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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