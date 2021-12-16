Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ikinci maçında deplasmanda Polonya'nın Projekt takımını 3-1 yendi.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Torwar Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 21-25 alan Ankara temsilcisi, ikinci seti ise 25-21 kaybetti. Üçüncü seti 18-25, dördüncü seti de 21-25 kazanan Ziraat Bankkart, maçı 3-1 alarak grupta ikinci galibiyetini elde etti.

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını Ankara'da 3-0 mağlup etmişti.

Grupta Ziraat Bankkart, üçüncü maçını Ankara'da 13 Ocak'da Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla oynayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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