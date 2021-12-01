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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Martin, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Bennie, İbrahim Halil Yücel, Samet Ahmet Baltacı)Greenyard Maaseik: Treial,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ivaylo Ivanov ( Bulgaristan ), Alexandros Mylonakis ( Yunanistan )

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Martin, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Bennie, İbrahim Halil Yücel, Samet Ahmet Baltacı)

Greenyard Maaseik: Treial, Karimisouchelmaei, Cirovic, Thys, Reggers, Martinez (Perin, Cox, Nikkinen)

Setler: 26-24, 25-15, 25-17

Süre: 79 dakika (29, 24, 26)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını 3-0 mağlup etti.

Grupta Ziraat Bankkart, ikinci maçını deplasmanda 15 Aralık'ta Polonya'nın Projekt Warszawa ekibine karşı oynayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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