Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

28.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:10
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin PGE Skra takımına 3-1 yenildi.

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin PGE Skra takımına 3-1 yenildi.

Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-22, 20-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle kaybetti.

İki etapta oynadığı 6 maçtan ikisini kazanan ve grubunda üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çeyrek final bileti alamadı.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi çeyrek finale çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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