Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

28.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:12
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımına 3-0 yenildi.

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımına 3-0 yenildi.

Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle kaybetti.

Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi ülkeden PGE Skra ile TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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