Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
10.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:34
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Polonya'nın PGE Skra takımına 3-1 yenildi.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Polonya'nın PGE Skra takımına 3-1 yenildi.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynandı.
Ev sahibi PGE Skra, 18-25, 21-25, 25-13 ve 21-25'lik setlerle karşılaşmayı kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu