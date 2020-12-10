Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

10.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:20
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ikinci maçında Polonya ekibi Grupa Azoty'ye 3-0 yenildi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ikinci maçında Polonya ekibi Grupa Azoty'ye 3-0 yenildi.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynandı.

Ev sahibi Grupa Azoty, 25-21, 25-20 ve 25-13'lük setlerle karşılaşmayı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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