Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
10.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:20
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ikinci maçında Polonya ekibi Grupa Azoty'ye 3-0 yenildi.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ikinci maçında Polonya ekibi Grupa Azoty'ye 3-0 yenildi.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynandı.
Ev sahibi Grupa Azoty, 25-21, 25-20 ve 25-13'lük setlerle karşılaşmayı kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer