Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
08.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:34
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst'ı 3-2 yendi.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst'ı 3-2 yendi.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynandı.
Fenerbahçe HDI Sigorta, 20-25, 25-22, 25-21, 17-25 ve 15-9'luk setlerle sahadan galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer