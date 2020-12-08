Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

08.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:34
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst'ı 3-2 yendi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. tur ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst'ı 3-2 yendi.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, 20-25, 25-22, 25-21, 17-25 ve 15-9'luk setlerle sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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