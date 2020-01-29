Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Mehmet Kantarcıoğlu, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Bayram Efe (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökyüz)Jastrzebski Wegiel: Fornal, Vigrass,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Mehmet Kantarcıoğlu, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Bayram Efe (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökyüz)
Jastrzebski Wegiel: Fornal, Vigrass, Konarski, Fromm, Gladyr, Kampa (Popiwczak, Iglesias, Bucki, Dominik)
Setler: 18-25, 18-25, 15-25
Süre: 72 dakika (24, 25, 23)
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-0 mağlup oldu.