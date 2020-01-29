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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Mehmet Kantarcıoğlu, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Bayram Efe (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökyüz)Jastrzebski Wegiel: Fornal, Vigrass,...

29.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:02
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare ()

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Mehmet Kantarcıoğlu, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Bayram Efe (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökyüz)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Vigrass, Konarski, Fromm, Gladyr, Kampa (Popiwczak, Iglesias, Bucki, Dominik)

Setler: 18-25, 18-25, 15-25

Süre: 72 dakika (24, 25, 23)

Halkbank Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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