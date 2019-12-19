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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Paul Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)Fenerbahçe HDI Sigorta: Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin)Cucine Lube: Dhulst, Juantorena, Simon Aties, Rychlicki,...

19.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:18
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Paul Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)

HDI : Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin)

Cucine Lube: Dhulst, Juantorena, Simon Aties, Rychlicki, Leal Hidalgo, Bienicki (Baloso, Mossa, Kovar, Massari)

Setler: 15-25, 19-25, 25-20, 17-25

Süre: 100 dakika (24, 24, 28, 24)

Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

Bu sonuçla üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe HDI Sigorta, grupta son sırada yer aldı.

İlk sette Juantorena ve Leal Hidalgo ile sayılar bulan konuk ekip, seti 25-15 kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan Cucine Lube, seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Ter Maat ve Emre Batur'un sayılarıyla üstünlük sağlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete de iyi başlayan sarı-lacivertliler oldu. Sete 4-2 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, 6. sayıdan sonra etkili olamayınca konuk takım seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: AA
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