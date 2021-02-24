Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası
24.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:22
Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart deplasmanda Çekya'nın Lvi Prag takımına 3-0 yenildi.
Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart deplasmanda Çekya'nın Lvi Prag takımına 3-0 yenildi.
Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan ve 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada ev sahibi ekip 25-22, 25-14 ve 25-13'lük setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki