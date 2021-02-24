Allianz Powervolley: 1-3
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Allianz Powervolley: 1-3

24.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:14
Allianz Powervolley: 1-3

SALON: BaşkentHAKEMLER: Nikolai Knizhnikov (Rusya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Berger, Samed Faik Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Fatih Eren Uğur, Walsh, Gökhan Gökgöz)ALLIANZ POWERVOLLEY: Patry, Urnaut, Piano, Sbertoli,...

SALON: Başkent

HAKEMLER: Nikolai Knizhnikov (Rusya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Berger, Samed Faik Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Fatih Eren Uğur, Walsh, Gökhan Gökgöz)ALLIANZ POWERVOLLEY: Patry, Urnaut, Piano, Sbertoli, Ishikawa, Kozamernik (Pesaresi, Daldello Weber)SETLER: 25-22, 22-25, 18-25, 13-25

SÜRE: 100 dakika (25, 28, 25, 22)

CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk mücadelesinde Halkbank, konuk ettiği İtalya'nın Allianz Powervolley ekibine 3-1 mağlup oldu.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Tiryaki

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