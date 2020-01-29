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Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Aluron Virtu'ya 3-0 yenildi.

29.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:38
Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Toto Erkek Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu temsilcisi Aluron Virtu'ya 3-0 yenildi.

Dabrowa Gornicza kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada 25-13, 25-11 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, üst tura yükselmek için avantaj yakaladı.

Çeyrek finale yükselecek takım, 12 Şubat'ta Ankara'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

Kaynak: AA
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