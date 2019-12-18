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Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Tokat Belediye Plevne, konuk olduğu Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

18.12.2019 00:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:38
Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Belediye Plevne, konuk olduğu temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Belçika'nın Leuven kentindeki Oase Salonu'nda oynanan 1 saat 44 dakika süren mücadeleyi 25-19, 24-26, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanan ev sahibi BDO Volley Haasrode, 8'li final turuna yükseldi.

Rakibini ağırladığı ilk maçı da 3-0 kaybeden Tokat Belediye Plevne ise turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA
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