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Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Irina Saks (Estonya), Erol Akbulut (Türkiye)Spor Toto: Gelinski, Deniz Ali Yılmaz, Ahmet Tümer, Nascimento, Hasan Hüseyin Mermer, Fatih Eren Uğur (Deniz İvgen)Luboteni: Hyseni, Amorim, Xhemshiti, Ajeti, Elezi, Pllana (Drenogllava, Cokli, Çelaj, Ahmeti,...

17.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:00
Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Irina Saks (), Erol Akbulut (Türkiye)

Toto: Gelinski, Deniz Ali Yılmaz, Ahmet Tümer, Nascimento, Hasan Hüseyin Mermer, Fatih Eren Uğur (Deniz İvgen)

Luboteni: Hyseni, Amorim, Xhemshiti, Ajeti, Elezi, Pllana (Drenogllava, Cokli, Çelaj, Ahmeti, Arapi, Krasniqi)

Setler: 25-11, 25-11, 25-19

Süre: 57 dakika (19,17, 21)

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Spor Toto, konuk ettiği Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 mağlup etti.

Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kazanan Spor Toto, adını 8'li final turuna yazdıran taraf oldu.

Kaynak: AA
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