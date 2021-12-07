Voleybol: CEV Challenge Kupası
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Salon: Mimar SinanHakemler: Dimitrios Omopos, Konstantin SelinAydın Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Güldeniz Önal, Nicolletti (Melis Yılmaz, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler)MCM-Diamant: Grbac, Lemmens, Wirth, Szedmak, Bashnakova ( Szpin, Hegyi)Setler: 25-19,...
AYDIN (AA) - Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Dimitrios Omopos, Konstantin Selin
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Güldeniz Önal, Nicolletti (Melis Yılmaz, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler)
MCM-Diamant: Grbac, Lemmens, Wirth, Szedmak, Bashnakova ( Szpin, Hegyi)
Setler: 25-19, 25-14, 25-23
Süre: 81 dakika (27, 25, 29)
Voleybolda CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan temsilcisi MCM-Diamant'ı 3-0 mağlup etti. Rövanş maçı, 14 Aralık'ta Macaristan'da yapılacak.