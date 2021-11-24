Voleybol: CEV Challenge Kupası

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 mağlup etti.

Aydın'daki ilk müsabakayı 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gacko Kültür ve Spor Merkezi'ndeki karşılaşmayı da 25-19, 25-22 ve 25-22'lik setlerle aldı.

Son 16 turuna yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya'nın 1. MCM-Diamant takımıyla eşleşti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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