Voleybol: CEV Challenge Kupası
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Voleybol: CEV Challenge Kupası

16.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:44
Voleybol: CEV Challenge Kupası

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında Türk Hava Yolları, Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında Türk Hava Yolları, Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda tek maç eleme usulü oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, 25-5, 25-19 ve 25-11'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek üst tura kaldı.

Türk Hava Yolları, çeyrek finalde CV Gran Canaria-Vandoeuvre Nancy eşleşmesini geçen tarafla yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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