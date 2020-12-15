Voleybol: CEV Challenge Kupası
Salon: TVF BaşkentHakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Lemonia Moula (Yunanistan)Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram)Sport Lisboa e Benfica: Ryuma, Fahrtstatter, Lopes, Oliveira, Honore, da Silva...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Lemonia Moula (Yunanistan)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram)
Sport Lisboa e Benfica: Ryuma, Fahrtstatter, Lopes, Oliveira, Honore, da Silva (Ivo Casas, Reis Lopes, Soares, Gaspar Lucas)
Setler: 21-25, 25-18, 25-16, 25-21
Süre: 120 dakika (31, 29, 33, 27)
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası son 16 turunda Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımını 3-1 mağlup eden Halkbank, çeyrek finale yükseldi.
Halkbank, Fransa ekibi AS Cannes VB ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın çeyrek final maçına çıkacak. Mücadele 17.30'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu