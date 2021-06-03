Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi'nde ikinci etap yarın başlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etap ilk maçında yarın Belarus ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etap ilk maçında yarın Belarus ile karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmalarında 3'te 3 yapan "Filenin Efeleri", 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz'de oynanacak ikinci etap karşılaşmaları öncesinde son antrenmanını İstanbul'da yaptı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda başantrenör Nedim Özbey yönetiminde yapılan antrenmanda milliler, hücum ve savunma üzerine taktik uygulamalar çalıştı.

Milli kafile, ikinci etap karşılaşmalarını oynamak üzere bugün Portekiz'e hareket edecek.

C Grubu'nda Belarus, Çekya ve Portekiz ile mücadele edecek milli takımın TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak maçlarının programı (TSİ) şöyle:

4 Haziran Cuma:

18.00 Türkiye-Belarus

5 Haziran Cumartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

6 Haziran Pazar:

17.00 Çekya-Türkiye

Statü

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke (Belçika), Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur