Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: Munte KortrijkHakemler: Wolf Christian Peter (İsviçre), Bernström Stefan (İsveç)Estonya: Wiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek (Maar, Kaibald, Teppan, Aganit, Hurt)Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan...

Salon: Munte Kortrijk

Hakemler: Wolf Christian Peter (İsviçre), Bernström Stefan (İsveç)

Estonya: Wiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek (Maar, Kaibald, Teppan, Aganit, Hurt)

Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Beytullah Hatipğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Ahmet Tümer)

Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15

Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final ilk maçında Estonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kazanan milli takım, Ukrayna-Belçika karşılaşmasının maçının galibiyle yarın şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Ozan Tufan Mert Müldür Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 21:03:55. #1.16#

title