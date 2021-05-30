Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki üçüncü maçında Belarus'u 25-21, 25-20, 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki üçüncü maçında Belarus'u 25-21, 25-20, 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Efeleri, C Grubu ilk etabını lider olarak tamamladı.

Belarus'un başkenti Minsk'in ev sahipliği yaptığı ilk etabı namağlup zirvede bitiren Millilerde Belarus karşısında en skorer isim 15 sayıyla Yiğit olurken ona; Adis Lagumdzija 13, Bedirhan 10, Burak 8, Oğuzhan 6, Murat 2 ve Ahmet 1'er sayıyla eşlik etti. Filenin Efeleri, ikinci etaptaki karşılaşmalarını 4-6 Haziran tarihleri arasında Portekiz'de oynayacak. Ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:

4 Haziran Cuma: Türkiye - Belarus

5 Haziran Cumartesi: Portekiz - Türkiye

6 Haziran Pazar: Çekya - Türkiye

Salon: Chyzhovka Arena

Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner(L), Beytullah (L), (Efe, Ahmet, Mirza)

Belarus: Tsiushkevich, Davyskiba, Pranko, Babkevich, Bahatka, Panasenko, Budziukhin (L), Lazuka (L), (Burau, Shkredau, Kurash)

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 75 dakika (26, 26,23)

(İHA)

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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