Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya maçında Bulgaristan'a 3-2 yenilen Türkiye, dördüncü oldu.

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya maçında Bulgaristan'a 3-2 yenilen Türkiye, dördüncü oldu.

16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanan üçüncülük müsabakasında Bulgaristan ile karşılaştı.

Milliler, 25-21 ve 25-20'lik setlerle maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Diğer setleri 10-25, 20-25 ve 6-15 kaybeden Türkiye, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Böylece üçüncü olan Bulgaristan bronz madalya kazanırken, milli takım organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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