Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi.

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi.

Macaristan'ın Nyiregyhaza kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Continental Arena'da oynanan yarı final maçında rakibine 21-25, 25-20, 25-19, 19-25 ve 6-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan milliler, final şansını kaybetti.

Türkiye, yarı finalde Rusya'ya yenilen Bulgaristan ile yarın TSİ 16.30'da bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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