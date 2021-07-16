Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki rakibi İtalya oldu.

16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki rakibi İtalya oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, üst üste ikinci kez adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takımın yarı finalde İtalya ile karşılaşacağı kaydedildi.

Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da yarın oynanacak yarı final mücadelesi TSİ 19.00'da başlayacak.

Milliler İtalya'yı yenmesi halinde finalde Rusya-Bulgaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz