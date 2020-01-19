Voleybol Bölgesel Lig finallleri Adıyaman'da yapıldı
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Bölgesel Lig final müsabakaları, Adıyaman'da yapıldı.
19.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:48
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Bölgesel Lig final müsabakaları, Adıyaman'da yapıldı.
Gölbaşı Spor Salonu'nda 2 gün boyunca süren müsabakalarda 4 takım mücadele etti.
Yapılan maçlar sonucunda 6 puan toplayan Adana Seyhan Yıldırım Spor, 2. lige yükseldi.
Elazığ Aksaray Gençlik Spor 5 puanla ikinci, Gaziantep Gençlik Spor 4 puanla üçüncü, Malatya Çamlıca Koleji ise 3 puanla son sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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