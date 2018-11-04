Voleybol Bayanlar İkinci Ligi
Bayanlar Voleybol 2. Ligi 6. Grubu’nda mücadele eden Kilis Belediyespor, kendi evinde Hatay Defne Gençlik Spor’u 3-0 yendi.
Bayanlar Voleybol 2. Ligi 6. Grubu'nda mücadele eden Kilis Belediyespor, kendi evinde Hatay Defne Gençlik Spor'u 3-0 yendi.
Kilis Gençlik Spor Merkezi Kapalı Spor Salonunda oynana karşılaşmada setleri 25-16 25-16 ve 25-17 skorla alan Kilis Belediyespor Hatay Defne Gençlik Spor'u 3-0 yendi. Kilis Belediyespor, sezonun ilk galibiyetinin alırken, karşılaşmaya Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS
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