Voleybol: Balkan Kupası

29.08.2019 11:16

Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından organize edilen Kadınlar Balkan Kupası'nda mücadele edecek Türk Hava Yolları ile Erkekler Balkan Kupası'nda yer alacak Tokat Belediye Plevne'nin rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Balkan Kupası, 13-15 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bulunan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek. Türk Hava Yolları, organizasyonda Sırbistan'dan Zeleznicar ve Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile mücadele edecek.

Erkekler Balkan Kupası ise 5-6 Ekim tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek. Tokat Belediye Plevne, ev sahibi Strumica'nın yanı sıra Sırbistan'dan Mladi Radnik, Kosova ekibi Priştine Volley ile karşılaşacak.

2019 Balkan Kupası'nda şampiyon olan ekipler CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA