Voleybol - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 yendi.
AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 yendi.
Eşleşmenin rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek'te oynanacak.
NOT: Yayıncı kuruluş yok. Görüntüler için Aydın Büyükşehir Belediyesinden onay alınmıştır.