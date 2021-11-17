Voleybol - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0 - Haberler Spor
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Voleybol - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 yendi.

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 yendi.

Eşleşmenin rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek'te oynanacak.

NOT: Yayıncı kuruluş yok. Görüntüler için Aydın Büyükşehir Belediyesinden onay alınmıştır.

Voleybol - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0

Voleybol - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0

Voleybol - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0

AA / Gökhan Düzyol - Spor Haberleri

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