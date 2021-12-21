Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları, yarın başlayacak.
Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları, yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Aralık'ta oynanacak maçların programı şu şekilde:
|TARİH
|SALON
|SAAT
|MÜSABAKA
|Yarın
|Burhan Felek Vestel
|17.00
|Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor
|23 Aralık Perşembe
|Başkent
|18.00
|Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor
|24 Aralık Cuma
|Burhan Felek Vestel
|12.00
|Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto
|24 Aralık Cuma
|Başkent
|15.00
|Halkbank-Arkas Spor
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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