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Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları, yarın başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları, yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Aralık'ta oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİHSALONSAATMÜSABAKA
Yarın Burhan Felek Vestel17.00Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor
23 Aralık PerşembeBaşkent18.00Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor
24 Aralık CumaBurhan Felek Vestel12.00Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto
24 Aralık CumaBaşkent15.00Halkbank-Arkas Spor

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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