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Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, İlknur ÇakarSarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Crncevic, Merve Tanıl, Hande Naz Şimşek, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Aybüke Tuna Çetinay, Ada Germen, Lila Şengün)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Asuman Kılıç, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Nicoletti,...

AYDIN (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, İlknur Çakar

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Crncevic, Merve Tanıl, Hande Naz Şimşek, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Aybüke Tuna Çetinay, Ada Germen, Lila Şengün)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Asuman Kılıç, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Pelin Özkılıçcı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)

Setler: 15-25, 27-25, 13-25, 14-25

Süre: 107 dakika (26, 33, 24, 24)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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