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Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerKuzeyboru: Ikic, Dikme Gönülkırmaz, Rhykliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Hande Korkut, Yasemin Yıldırım)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Maglio,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

Kuzeyboru: Ikic, Dikme Gönülkırmaz, Rhykliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Hande Korkut, Yasemin Yıldırım )

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Maglio, Bytsenko, Sobolska, Çağla Akın (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir)

Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 22-25

Süre: 111 dakika (28, 30, 25, 28)

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar C Grubu maçında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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