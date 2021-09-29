Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerKuzeyboru: Ikic, Dikme Gönülkırmaz, Rhykliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Hande Korkut, Yasemin Yıldırım)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Maglio,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer
Kuzeyboru: Ikic, Dikme Gönülkırmaz, Rhykliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Hande Korkut, Yasemin Yıldırım )
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Maglio, Bytsenko, Sobolska, Çağla Akın (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir)
Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 22-25
Süre: 111 dakika (28, 30, 25, 28)
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar C Grubu maçında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri