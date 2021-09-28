Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

ANKARA (AA) - AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları Bursa, İzmir ve Ankara'da başladı.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle oldu:

Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor: 3-0

Yeşilyurt-PTT: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları: 3-1

Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru: 0-3