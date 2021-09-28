Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları Bursa, İzmir ve Ankara'da başladı.
ANKARA (AA) - AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları Bursa, İzmir ve Ankara'da başladı.
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle oldu:
Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor: 3-0
Yeşilyurt-PTT: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları: 3-1
Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-1
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru: 0-3
AA / Musa Samur - Spor Haberleri