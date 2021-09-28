Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları Bursa, İzmir ve Ankara'da başladı.

ANKARA (AA) - AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları Bursa, İzmir ve Ankara'da başladı.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle oldu:

Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor: 3-0

Yeşilyurt-PTT: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları: 3-1

Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru: 0-3

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Bülent Uygun
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Fatih Mevlüt Çavuşoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 21:17:06. #1.12#