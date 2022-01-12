Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: İlhami Şenyurt, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cristina de Souza, Cansu Çetin)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson,...

AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Cristina de Souza, Cansu Çetin)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson, Nicoletti, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-11, 25-17, 25-13

Süre: 65 dakika (20, 25, 20)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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