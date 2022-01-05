Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: EczacıbaşıHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluEczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Mc Kenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)PTT: Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt,...
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Mc Kenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)
PTT: Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt, Rousseaux, Çağla Erdem, Ceren Domaç, Semra Özer)
Setler: 25-21, 25-22, 25-17
Süre: 96 dakika (35, 32, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde PTT'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit, Dörtlü Final'e kaldı.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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