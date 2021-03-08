Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

08.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:10
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet GülEczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz)Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Mihajlovic, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün (Gülce Güçtekin, Cansu Çetin,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Mihajlovic, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün (Gülce Güçtekin, Cansu Çetin, Vargas)

Setler: 25-19, 25-15, 25-19

Süre: 78 dakika (28, 24, 26)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı final maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

İlk setin başında 3-3 beraberliğin ardından rakibine sadece bir sayı kaybettiği bir seri yakalayan Eczacıbaşı VitrA, sarı-lacivertli takıma 9-4'lük üstünlük sağladı. Bloklarda etkisiz kalan rakibi karşısında farkı 7 sayıya kadar (19-12) çıkaran turuncu-beyazlılar, seti 25-19 hanesine yazdırdı.

İkinci sette 4-4 beraberlik sonrasında Hande Baladın, Thompson ve Boskovic ile üst üste sayılar bulan Eczacıbaşı VitrA, 8-4 öne geçti. Takımının 6 sayısından 5'ini kazandıran Vargas'ın çabalarının yetersiz kaldığı bölümde sarı-lacivertliler teknik molaya 12-7 geride girdi. Oyunun kontrolünü elden bırakmayan Eczacıbaşı VitrA, son bölümünde beş sayılık seri yakaladığı ikinci seti de 25-15 alarak durumu 2-0 yaptı.

Elif Şahin'in çift el plasesiyle 7-6 öne geçtiği ve Hande Baladın'ın etkili servisleriyle skoru 11-6'ya getirdiği sette üstünlüğü bırakmayan turuncu-beyazlılar, farkın bir ara iki sayıya kadar indiği (17-15) seti 25-19, mücadeleyi de 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA, yarın saat 19.00'da oynanacak final maçında VakıfBank ile karşılaşacak.

Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eczacıbaşı VitrA sahaya, "Nesilden nesile sonuna kadar birlikte. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun", Fenerbahçe Opet de "Geleceğe fener tutan tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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