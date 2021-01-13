Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

13.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:52
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Demiröz, Esat DanziliFenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, Lila Şengün)Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Rigdon, İkbal Merve Albayrak,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, Lila Şengün)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Rigdon, İkbal Merve Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdülazimova (Sinem Bayazıt, Şeyma Nur Akbulut, İrem Çor, Yaren Hatipoğlu)

Setler: 27-25, 25-13, 27-25

Süre: 29, 22, 29 (80 dakika)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kupada çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen sarı-lacivertli takım, grup maçlarını set vermeden ilk sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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