Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Demiröz, Esat DanziliFenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, Lila Şengün)Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Rigdon, İkbal Merve Albayrak,...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili
Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, Lila Şengün)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Rigdon, İkbal Merve Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdülazimova (Sinem Bayazıt, Şeyma Nur Akbulut, İrem Çor, Yaren Hatipoğlu)
Setler: 27-25, 25-13, 27-25
Süre: 29, 22, 29 (80 dakika)
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kupada çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen sarı-lacivertli takım, grup maçlarını set vermeden ilk sırada tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan