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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Sobolska, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Semra Özer, Ezgi Dilik, Ecem Alıcı, Cansu Ayyıldız, Berra Eren)PTT: Maria, Polen Ünver,...

12.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:32
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın : Duygu Düzceler, Balkestein, Sobolska, Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, , Semra Özer, Ezgi Dilik, Ecem Alıcı, Cansu Ayyıldız, Berra Eren)

PTT: Maria, Polen Ünver, Gergana, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Janset Cemre Erkul (Ceren Önal, Burcu Genç, Yağmur Karoğlu)

Setler: 21-25, 16-25, 26-24, 20-25

Süre: 115 dakika (28, 30, 30, 27)

Voleybolda AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden PTT, final etabına yükseldi.

Kaynak: AA
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