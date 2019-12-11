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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Aelbrecht, Ada Germen)Beşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina...

11.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:12
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Aelbrecht, Ada Germen)

: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasoy (Merve Dalbeler, Fulden Ural, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz, İrem Çor)

Setler: 18-25, 25-17, 25-11, 27-25

Süre: 107 dakika (29, 26, 20, 32)

Voleybolda AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Turun ilk maçını da deplasmanda 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, seride durumu 2-0'a getirdi ve final etabına yükseldi.

Kaynak: AA
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