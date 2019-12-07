Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Serap Kuka, Uğur AteşBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Buse Kaygısız)Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen,...

07.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:42
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Voleybol

Hakemler: Serap Kuka, Uğur Ateş

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Buse )

Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Aslı Tecimer, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Resmiye Çamak, Aybüke Özdemir)

Setler: 11-25, 11-25, 20-25

Süre: 67 dakika (20, 21, 26)

Voleybol AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Aralık Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler